Sequestrati 157 chili di cocaina nel Porto di Salerno: valgono 70 milioni di euro Blitz dei carabinieri e della Guardia di Finanza: la cocaina era nascosta in due container al Porto di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Sequestro di un ingente quantitativo di droga quello operato oggi dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di Finanza nel Porto di Salerno: le forze dell'ordine hanno posto sotto sequestro 157 chili di cocaina. Carabinieri e finanzieri dei Comandi Provinciali di Salerno, unitamente al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno svolto un servizio di controllo del territorio straordinario nel porto cittadino, durante il quale hanno rinvenuto, occultati in due container provenienti dall'estero, l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Da una prima stima effettuata, i 157 chili di cocaina sequestrati oggi nel Porto di Salerno avrebbero fruttato alla criminalità organizzata 70 milioni di euro. Sono in corso indagini, coordinata della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, per individuare i responsabili e portare alla luce i canali di approvvigionamento e smistamento della droga.

Nel Porto di Salerno il più grande sequestro al mondo di "droga dell'Isis"

Il Porto di Salerno non è nuovo ad operazioni del genere. Nel luglio del 2020, infatti, il Gico della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato il più grande sequestro al mondo di amfetamine conosciute come "droga dell'Isis": 14 tonnellate di sostanza stupefacente, per un valore stimato di circa un miliardo di euro.