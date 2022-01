Senza patente, scappa dai carabinieri, poi finisce fuori strada: l’inseguimento pubblicato sul web La follia ad Agerola, dove un 20enne, senza patente, è scappato dai carabinieri, finendo poi fuori strada: uno spezzone del lungo inseguimento è però stato pubblicato sul web.

A cura di Valerio Papadia

Un folle inseguimento per le strade tortuose dei Monti Lattari, affacciate sulla Costiera Amalfitana: è quanto accaduto ad Agerola, nella provincia di Napoli. I carabinieri della locale stazione, impegnato in un normale servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt ad un'automobile guidata da un 20enne del posto, per un ordinario controllo. Il giovane alla guida della vettura, però, non si è fermato al posto di blocco e ha tentato la fuga: ne è nato un lungo inseguimento, andato avanti per parecchi chilometri, tra le tortuose vie della cittadina incastonata tra i Monti Lattari, contraddistinte da molte curve e tornanti di cui un frangente è stato anche ripreso con un cellulare, probabilmente da un passante, e pubblicato sul web, facendo il giro di molte chat nelle principali applicazioni di messaggistica istantanea.

Forse a causa dell'elevata velocità, a un certo punto dell'inseguimento, il 20enne fuggitivo ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada: nessuna conseguenza, fortunatamente, per il giovane, che è stato assistito dai sanitari del 118; per lui, però, è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Il 20enne – già noto alle forze dell'ordine – non soltanto non aveva mai conseguito la licenza di guida ma, non contento, si era comunque messo alla guida di un'automobile e, già una volta, nei due anni precedenti, era stato beccato. Infine, l'automobile, sprovvista della copertura assicurativa e già sottoposta a fermo amministrativo, è stata posta sotto sequestro.