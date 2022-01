Senza patente e assicurazione, scappa e aggredisce i carabinieri: arrestato a Gragnano Un 33enne è stato arrestato a Gragnano (Napoli) dopo un lungo inseguimento: senza assicurazione e senza patente, ha aggredito i militari per cercare di scappare.

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri a Gragnano, in provincia di Napoli: intercettato ad un posto di controllo, ha tentato la fuga scatenando un lungo inseguimento che si è concluso soltanto dopo parecchi chilometri e, ormai bloccato, ha aggredito i militari; è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida senza patente.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era incappato nel controllo in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano, intorno alle 18 di ieri, 30 gennaio. Alla vista dei militari ha invertito la marcia ed è scappato. È scattato quindi l'inseguimento, a sirene spiegate: i carabinieri lo hanno tallonato tra le vie di Gragnano e Pimonte, col supporto di altre pattuglie inviate dalla centrale operativa; durante la fuga ad alta velocità l'uomo ha più volte speronato i militari per cercare di rallentarli e mandarli fuori strada.

Arrivato in via Strada Statale per Agerola di Gragnano, il 33enne ha abbandonato l'auto al centro della carreggiata e ha tentato la fuga a piedi; è stato raggiunto poco dopo e bloccato e a quel punto ha ingaggiato una colluttazione coi carabinieri di Castellammare, che nel frattempo si erano uniti all'inseguimento. Il 33enne è rimasto illeso, mentre i due militari hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie: visitati al Pronto Soccorso, sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni per contusioni ed escoriazioni. Dagli accertamenti è emerso il motivo della fuga: l'automobile non era assicurata, l'uomo non aveva mai preso la patente e in tasca aveva una dose di marijuana (che comporterà la segnalazione come assuntore alla Prefettura).