Senza mascherina, aggredisce controllore alla stazione Circum di Piazza Garibaldi: arrestato La notizia è stata resa nota da Umberto De Gregorio, presidente di Eav, l’azienda che gestisce la Circumvesuviana.

A cura di Valerio Papadia

Voleva prendere il treno nonostante non indossasse la mascherina, obbligatoria secondo le norme anti-Covid non soltanto a bordo dei convogli, ma anche nelle stazioni, trattandosi di luoghi chiusi. Quando gli è stato fatto notare, impedendogli l'accesso alle banchine, l'uomo ha così aggredito uno dei controllori Eav: è accaduto alla stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi, all'interno della Stazione Centrale di Napoli, dove l'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine, dopo che ha tentato di darsi alla fuga a bordo di un treno; oltre a non indossare la mascherina, l'uomo non era in possesso nemmeno del green pass.

A rendere noto quanto accaduto all'interno della stazione della Circum di Piazza Garibaldi è stato Umberto De Gregorio, presidente di Eav, l'azienda che gestisce il servizio, che su Facebook ha scritto: "A Garibaldi un viaggiatore senza mascherina ha aggredito un nostro addetto ai varchi. Intervenute le forze dell’ordine che hanno posto in stato di fermo l'aggressore. Il nostro addetto fortunatamente non ha riportato nulla di grave. Comunque si farà refertare. Seguirà denuncia e recupero immagini. L'aggressore ha tentato di scappare salendo sul treno, che è stato prontamente fermato consentendo l'arresto. L aggressore è un extracomunitario senza green pass e senza mascherina".

Soltanto qualche giorno fa, sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli una vicenda analoga. Alla stazione di Salvator Rosa, nel centro della città, un no-vax ha rifiutato di indossare la mascherina per salire sul treno. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno dovuto faticare non poco per allontanare il passeggero dalla stazione. La vicenda ha causato quasi un'ora di ritardo sull'intera tratta.