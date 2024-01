Senza biglietto sul bus, minaccia passeggera con le forbici: bloccato dall’autista Paura sul bus dell’Air Campania a Castel Volturno: un uomo, senza biglietto, ha minacciato autista e passeggeri con una lama. Intervenuti i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Era stato beccato senza biglietto e, al momento del controllo, ha dato in escandescenze: ha sputato in faccia a una passeggera, ha tirato fuori una lama e l'ha minacciata, ma è stato afferrato alle spalle dall'autista che lo ha bloccato e poi consegnato ai carabinieri, nel frattempo intervenuti. É successo ieri mattina, 22 gennaio, a bordo dell'autobus della Linea 01Na di Air Campania, che viaggia sulla tratta Napoli-Mondragone.

Il mezzo, ricostruisce l'azienda di trasporto, era partito alle 13.20 dal terminale di piazzale Tecchio; arrivato a Castel Volturno, alla fermata nei pressi del Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, erano saliti alcuni passeggeri tra cui un cittadino straniero di circa 50 anni. Durante il controllo sui titolo di viaggio l'uomo si è svuotato le tasche e si è messo a urlare. L'operatore lo ha invitato quindi alla calma e a sedersi, e così ha fatto anche una viaggiatrice, che però è stata insultata e sputata in faccia.

Il conducente ha allertato i carabinieri e, mentre cercava nuovamente di tranquillizzare il cinquantenne, l'uomo ha estratto una lama e gliela ha puntata contro; quando si è voltato per fare lo stesso con la passeggera, l'autista, il napoletano 48enne Ciro Montella, è stato veloce ad afferrarlo e a immobilizzarlo. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri di Mondragone, che hanno preso in custodia il 50enne, trovato in possesso di un paio di forbici. Durante la colluttazione l'autista ha sbattuto contro la porta della cabina e ha riportato un ematoma alla testa; visitato al Pronto Soccorso, è stato dimesso con prognosi di sette giorni.

Ha commentato Anthony Acconcia, amministratore di Air Campania:

Sono continue le aggressioni ai danni dei nostri autisti da parte di delinquenti senza scrupoli che mettono a rischio la via dei nostri dipendenti e quella dei passeggeri. Ora basta. Il mio appello va alle Istituzioni affinché ci sia un intervento concreto, che preveda maggiori controlli nelle zone più a rischio. A Ciro va il mio ringraziamento per l’atto eroico, che ha consentito di evitare il peggio.