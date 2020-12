Ci sono sei ricercatori dell'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Nazionale dei Tumori del capoluogo campano, tra gli scienziati più influenti al mondo, secondo la lista stilata dalla prestigiosa rivista di settore specializzata Plos Biology. Tra questi c'è anche l'oncologo Paolo Ascierto, noto per aver proposto, durante la prima fase della pandemia di Coronavirus, la cura sperimentale con il Tocilizumab, farmaco utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, che però non ha avuto i risultati sperati. La classifica, come fa sapere una nota pubblicata dal Pascale, è stata stilata prendendo in considerazione 22 differenti discipline scientifiche e 176 sub-discipline ed esaminando, come indicatori per la classifica finale, il numero di articoli in cui il ricercatore in esame è primo o ultimo autore, nonché l'impatto delle loro ricerche in termini di citazioni complessive ricevute.

A rappresentare il Pascale, oltre ad Ascierto, c'è anche il dottor Gerardo Botti, direttore scientifico dell'ospedale oncologico napoletano; il dottor Sandro Pignata, direttore di una unità clinica e di ricerca dell'ospedale; il dottor Nicola Normanno, direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale; i dottori Luigi Buonaguro e Stefania Scala, responsabili di unità di ricerca. Tutti e sei i medici del Pascale vengono citati da Plos Biology per la loro attività di ricerca in campo oncologico, dalla Immunologia alla Patologia, dalla Virologia alla Biologia Molecolare, in base alle loro specifiche specializzazioni.

Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli, ha così commentato la notizia: