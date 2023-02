“Sei l’amante di mia moglie”: uomo sequestrato e picchiato con un bastone dal branco Vittima un uomo di Castellammare di Stabia: uno degli aggressori era convinto fosse l’amante di sua moglie. Indagini in corso per identificare un quarto uomo che avrebbe partecipato al pestaggio.

A cura di Valerio Papadia

Era convinto che quell'uomo fosse l'amante di sua moglie e così, insieme a tre conoscenti, ha deciso di dargli una lezione: vittima un uomo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, selvaggiamente picchiato dal branco; non solo, i suoi aguzzini gli hanno anche incendiato due automobili, quella personale e quella aziendale. In seguito alla denuncia della vittima, oggi gli agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre uomini (uno è finito agli arresti domiciliari, per gli altri due sono scattati divieti di dimora nella Citta Metropolitana di Napoli); un quarto uomo che avrebbe partecipato al pestaggio è in corso di identificazione.

La vittima prelevata, portata in un posto isolato e pestata

La punizione è scattata, come detto, perché uno degli aggressori pensava che il malcapitato avesse una relazione con sua moglie. Due soggetti, dunque, hanno prelavato la vittima davanti alla sua abitazione con un pretesto; una volta in auto, l'uomo è stato costretto a recarsi insieme a loro in un posto isolato. Una volta giunti a destinazione, ai due soggetti si sono aggiunti altri due uomini, di cui uno armato di bastone; il malcapitato è stato dunque selvaggiamente picchiato e soltanto la sua tempestiva fuga ha evitato per lui conseguenze peggiori.

Il branco ha dato fuoco a due automobili del presunto amante

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell'ordine è stato però il rogo di due automobili di proprietà dell'uomo. I suoi aguzzini, infatti, hanno dato fuoco alla vettura privata dell'uomo ma anche a un altro veicolo che il malcapitato utilizzava come auto aziendale.