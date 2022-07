Segue una ragazza nel bagno di un locale e tenta di violentarla: 35enne arrestato a Ischia La ragazza ha opposto resistenza ed è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore, che è stato poi arrestato per tentata violenza sessuale aggravata.

A cura di Valerio Papadia

Ha seguito una ragazza nel bagno di un bar e ha tentato di violentarla: è accaduto sull'isola di Ischia, dove un uomo di 35 anni, originario della Repubblica Dominicana e con precedenti penali, è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale aggravata. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 luglio, gli agenti del commissariato di Ischia, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, su richiesta della Centrale Operativa, sono intervenuti in un bar in via Francesco Buonocore, dove era stata segnalata un'aggressione. All'interno del locale, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna, che ha riferito che, poco prima, la figlia era stata seguita da uno sconosciuto fino al bagno del locale: qui, l'uomo ha tentato di violentarla, ma la ragazza, fortunatamente, ha opposto resistenza ed è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore, aiutata anche dai famigliari.

Gli agenti hanno ascoltato il racconto della giovane vittima e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale, grazie alle quali hanno identificato l'uomo e lo hanno raggiunto presso un'abitazione in via Leonardo Mazzella: il 35enne, come detto originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato per tentata violenza sessuale aggravata, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.