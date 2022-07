Sedie e tavolini in strada: ambulanza resta bloccata ai Quartieri Spagnoli Un’ambulanza si è incastrata ai Quartieri Spagnoli a causa di sedie e tavolini in strada. Lo sfogo di Borrelli: “Combattiamo il fenomeno dei tavolini selvaggi”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'ambulanza è rimasta incastrata nei Quartieri Spagnoli, a causa della presenza di sedie e tavolini lungo la carreggiata. Il video, diventato subito virale, è stato diffuso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Solo dopo la rimozione di sedie e tavolini l'ambulanza, tra mille difficoltà, è riuscita finalmente ad imboccare il vicolo.

La vicenda è avvenuta all'incrocio tra vico Tofa e vico Lungo Gelso, quest'ultimo area pedonale dove i tavolini e le sedie si trovano all'esterno dei locali di ristorazione. Ma quando oggi l'ambulanza, che doveva risalire il vicolo, già storicamente angusto per precisa scelta degli architetti spagnoli che li progettarono come strade che dividessero gli alloggi dei soldati, si è trovata letteralmente incastrata, si è dovuto provvedere a rimuoverli nel minor tempo possibile per permettere i soccorsi. Una scena surreale, ripresa da un passante, tra gli occhi attoniti dei residenti.

"Il turismo va certo incentivato e gli imprenditori vanno tutelati, creando delle zone dedicate interamente alla ristorazione ma deve esserci regolamentazione", ha spiegato Borrelli, "Combattiamo da anni il fenomeno dei tavolini selvaggi che, assieme a quello del parcheggio selvaggio e dei paletti abusivi, rappresenta una grave problematica della zona. I mezzi di soccorso", ha proseguito Borrelli, "non devono essere ostacolati in alcun modo e chi lo fa deve essere denunciato e punito. In quella strada ci sono attività che hanno letteralmente chiuso porzioni di strada anche al transito pedonale, appropriandosi di fatto di un'area pubblica. Urgono controlli ed interventi anche perché, come denunciamo da anni, è stato incentivato una forma di turismo malsana, di bassa qualità e caotica", ha concluso il consigliere regionale del Sole che Ride.