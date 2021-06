Un 68enne crolla a terra in preda a un infarto in via della Ferrovia a Secondigliano, ma i poliziotti del vicino commissariato riescono a salvargli la vita, facendo da scorta all'ambulanza e liberando la strada fino all'Ospedale Cardarelli, dove l'anziano viene subito soccorso. È accaduto giovedì pomeriggio. Un'azione eroica che ha consentito di salvare la vita dell'uomo e che è stata elogiata anche dalla Questura di Napoli. L'operazione ha visto impegnati tre poliziotti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile, che sono intervenuti in via della Ferrovia perché un uomo era stato colto da un malore in strada. Gli agenti delle forze dell'ordine sono riusciti a soccorrere l'uomo e a creare un corridoio libero per l'ambulanza nel traffico cittadino.

Gli agenti, però, non hanno perso tempo, quando hanno visto l'uomo accasciarsi a terra per il malore, hanno immediatamente raggiunto il vicino presidio ASL e poi hanno fatto da “scorta” all’ambulanza del 118, giunta poco dopo, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo. Grazie ad una staffetta delle volanti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale è stato possibile predisporre un servizio di viabilità che ha consentito ai medici del 118 di raggiungere in pochi minuti l’ospedale Cardarelli dove l’uomo è stato salvato. Una vera e propria corsa contro il tempo e contro il traffico che a Napoli soprattutto nel pomeriggio di giovedì aveva bloccato la città, che per fortuna si è conclusa con un lieto fine per il 68 enne, grazie all’intervento provvidenziale dei medici dell'Asl e degli agenti delle Forze dell'Ordine. L'operazione meritoria è stata riportata anche dalla pagina social della Questura di Napoli.