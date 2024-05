“Se stasera esci, ti ammazzo”: si fa trovare sotto casa della ex, stalker arrestato a Pozzuoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

"Questa sera non ti permettere di uscire o ti ammazzo". Questa l'ennesima minaccia di morte che un uomo di 46 anni ha fatto alla sua ex fidanzata, una donna di 36 anni, dopo che la loro relazione, durata oltre un decennio, si è conclusa: per questo, il 46enne è stato arrestato dai carabinieri a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nella tarda serata di ieri, l'uomo ha telefonato alla ex, minacciandola di morte: se fosse uscita di casa, lui l'avrebbe ammazzata.

La 36enne, ormai tristemente abituata alle costanti minacce dell'ex, non vi ha dato peso e si è recata in una pizzeria nella vicina Quarto, a prendere un'amica che aveva appena terminato il suo turno di lavoro. Il 46enne però è lì, la pedina e, quando la donna torna a prendere l'auto all'esterno della pizzeria, l'uomo si palesa: il titolare del locale interviene, prende qualche schiaffo dall'ex violento della donna, ma le consente di mettersi in auto e di recarsi nella caserma dei carabinieri più vicina.

Proprio mentre la donna sta denunciando i soprusi subiti dall'ex, al 112 arriva una segnalazione: qualcuno sta danneggiando numerose automobili in sosta all'esterno di un palazzo a Monteruscello; l'indirizzo è quello della 36enne. I carabinieri della stazione di Pozzuoli accorrono sul posto e vi trovano proprio l'ex fidanzato della donna; con non poca difficoltà, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il 46enne, che è stato per atti persecutori e danneggiamento ed è stato portato in carcere.