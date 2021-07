“Se non mi dai i soldi dico che mi hai stuprata”: ragazzina di 17 anni arrestata a Ischia La ragazzina è stata arrestata dai carabinieri per estorsione nei confronti di un uomo di 50 anni. Dopo un rapporto sessuale tra i due, la 17enne ha cominciato a minacciare l’uomo: se non le avesse dato la somma di denaro richiesta, lei l’avrebbe denunciato, simulando di aver subito violenza sessuale.

Se non gli avesse dato il denaro richiesto, lo avrebbe denunciato, inventando una violenza sessuale che in realtà non è mai avvenuta: protagonista della vicenda, accaduta sull'isola di Ischia, una ragazza di 17 anni, arrestata dai carabinieri per estorsione ai danni di un uomo del posto di 50 anni. Dopo un rapporto sessuale tra i due, la ragazza ha cominciato a ricattare l'uomo, chiedendogli del denaro: se l'uomo non avesse pagato, lei avrebbe denunciato di essere stata stuprata. Il 50enne ha così assecondato la richiesta della minorenne, pensando che così non avrebbe avanzato altre pretese, ma così non è stato: la 17enne ha avanzato una nuova richiesta estorsiva, pretendendo 550 euro, e spingendo il 50enne a rivolgersi ai carabinieri.

Su richiesta dei militari dell'Arma, l'uomo ha fatto finta di accondiscendere nuovamente all'estorsione della 17enne, contattandola e dicendole che l'avrebbe pagata quella stessa notte. All'appuntamento, però, si sono presentati anche i carabinieri che, quando il 50enne ha consegnato il denaro alla ragazza, sono intervenuti e l'hanno arrestata, con l'accusa di estorsione: per la 17enne si sono aperte le porte del carcere minorile di Nisida, a Napoli.