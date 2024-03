video suggerito

“Se mi denunci ti sfregio con l’acido”: braccialetto elettronico per l’ex fidanzato stalker Un 42enne avellinese indagato per atti persecutori in ipotesi aggravata: avrebbe perseguitato la propria ex, minacciandola perfino di sfregiarla con l’acido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico: è la misura presa nei confronti di un 42enne di Avellino. L'uomo è ritenuto infatti gravemente indiziato del reato di atti persecutori in ipotesi aggravata: avrebbe infatti ripetutamente minacciato la propria ex compagna, arrivando perfino a minacciarla di sfregiarle il volto con l'acido se l'avesse denunciato alle forze dell'ordine. Questa mattina l'uomo è stato invece raggiunto dai carabinieri del comando provinciale irpino, dopo le indagini della Procura della Repubblica di Avellino che hanno portato al provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale irpino.

Secondo quanto accertato dalle indagini, l'uomo avrebbe avuto una relazione con la vittima di circa un anno e mezzo, conclusasi nell'aprile del 2022: decisione che però l'uomo non avrebbe accettato. Poco dopo infatti avrebbe iniziato a mandarle numerosi messaggi, quilli anonimi, videochiamate: spesso usando anche numeri di cellulari diversi, e chiedendole continuamente di incontrarsi di persona.

Ma non solo: l'uomo avrebbe anche compiuto diversi "appostamenti" per incrociare la vittima e ritrovarne i contatti per intimidirla e, in alcune occasioni, addirittura minacciandola di sfregiarla lanciandole dell'acido al volto se lei lo avesse denunciato alle forze dell'ordine. La donna, esasperata, era così entrata in uno stato di ansia e paura perenne, al punto che non usciva quasi più di casa, evitava di incontrare altre persone, cambiare la propria auto per evitare di essere seguita e perfino rinunciare alla linea internet casalinga per evitare che l'uomo potesse contattarla ulteriormente. Oggi, la decisione del Tribunale nei confronti dell'uomo: divieto di avvicinamento alla donna e braccialetto elettronico.