“Scusate la baldoria”: il cartello di una famiglia napoletana a Roma per la festa Scudetto In un condominio di Roma una famiglia napoletana ha chiesto “scusa” in anticipo per i festeggiamenti scudetto: “Siamo sicuri della vostra comprensione”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cartello in un condominio di Roma. Foto Fanpage.it

"Scusate la baldoria": è il cartello che una famiglia napoletana ha affisso nel proprio condominio di Roma, per "scusarsi" in anticipo con gli altri condomini per i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli. La foto è stata scattata all'interno di un condominio nella frazione dell'Olgiata, nella zona nord della Capitale. "Come ben sapete, qui abitano dei Napoletani", si legge sul cartello, "vi chiediamo scusa se stasera sentirete fare baldoria, siamo sicuri della vostra comprensione, fareste lo stesso con la vostra squadra del cuore".

Il cartello di una famiglia napoletana in un condominio di Roma. Foto / Fanpage.it

Non solo a Roma: le feste per lo scudetto del Napoli si stanno preparando anche a Bologna, dove c'è una enorme colonia di studenti universitari provenienti da Napoli e dintorni, ma anche a Torino, Milano e naturalmente nella stessa Udine dove si gioca la partita che può valere la matematica conquista dello Scudetto. Friuli che da sempre ospita una grande popolazione partenopea di nascita e d'adozione, spesso figli di emigranti che negli anni Sessanta si sono spostati verso il Triveneto per motivi di lavoro. Tra queste, c'è anche la cantante Shari, recentemente anche in gara a Sanremo, che è figlia di un napoletano del quartiere di Secondigliano "espatriato" anni fa proprio per lavorare nei cantieri navali di Montefalcone, una manciata di chilometri da Udine. La giovane si esibirà anche prima della gara alla Dacia Arena di Udine tra i bianconeri friulani e gli Azzurri, a caccia del punto che vale il terzo scudetto.