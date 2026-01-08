napoli
Scuole chiuse per neve in diversi comuni della Campania

Allerta neve, oggi scuole chiuse nei comune dell’Irpinia e del Sannio: ecco dove.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Con l'ondata di neve che si è abbattuta sulla Campania, sono scattate anche le chiusure delle scuole di alcuni comuni dell'Alta Irpinia, la zona dove la neve è caduta più abbondantemente. Decisioni che i sindaci hanno preso anche per evitare gli spostamenti tra comuni diversi degli alunni delle varie scuole: il comune più popoloso che ha optato per la chiusura è quello di Ariano Irpino, mentre a seguire sono arrivati altri comuni irpini. Non è escluso che ordinanze simili possano essere emanate anche da altri comuni per i prossimi giorni. Resterà da valutare il tutto con i nuovi quadri meteorologici delle prossime ore.

La situazione: scuole chiuse per neve in Alta Irpinia

La serrata è scattata subito ad Ariano Irpino: l'ex comune normanno ha optato per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza è stata firmata nella notte dal sindaco Enrico Franza. Anche a Vallesaccarda chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Uguale la decisione del comune di Vallata: il sindaco Giuseppe Leone ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale, così come i comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino. Dunque, al momento la situazione scuole chiuse è la seguente:

  • Ariano Irpino
  • Casalbore
  • Montecalvo Irpino
  • Vallata
  • Vallesaccarda

Scuole chiuse anche nel Sannio

Anche in provincia di Benevento alcuni sindaci hanno optato per la serrata. Anche in questo caso, non è esclusa una proroga nelle prossime ore o un aumento dei comuni che opteranno per le scuole chiuse. Questi i comuni sanniti che hanno scelto di tenere le scuole chiuse almeno per oggi:

  • Baselice
  • Circello
  • Colle Sannita
  • Montefalcone di Val Fortorè
  • Morcone
  • Sassinoro
