In quali comuni della Campania le scuole sono ancora chiuse e perché Scuole sono ancora chiuse oggi in decine di Comuni, a seguito di ordinanze anti-Covid dei sindaci, nonostante lo stop del Tar all’ordinanza regionale. La lista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono decine i Comuni della Campania nei quali le scuole sono ancora chiuse oggi, a seguito di ordinanze anti-Covid dei rispettivi sindaci, nonostante lo stop del Tar all'ordinanza regionale firmata dal governatore Vincenzo De Luca.

Ieri, infatti, il tribunale amministrativo ha accolto la sospensiva presentata dal Governo, dal Miur, dal Ministero della Sanità e da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente De Luca che chiudeva le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie fino al 29 gennaio 2022, attivando contemporaneamente la Dad con le lezioni a distanza.

Oggi, 11 gennaio 2022, quindi, era prevista per oggi l’apertura, sul territorio campano, di tutte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Tuttavia, molte ordinanze sindacali comunali, sono rimaste in vigore o sono state confermate dai sindaci. Le ordinanze comunali, infatti, non decadono automaticamente, a meno che non richiamino espressamente quella regionale che è stata sospesa, o che il sindaco non decida di ritirarla, oppure che vengano impugnate al Tar.

Il prefetto di Avellino ha invitato i sindaci irpini a ritirare in autotutela le ordinanze per evitare di interrompere servizi essenziali. In Campania i sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia hanno confermato l'apertura delle scuole oggi. A Napoli il Comune ha sospeso la refezione e l'orario pomeridiano fino al 17 gennaio. Ciò nonostante, nelle province, soprattutto di Napoli e Salerno, sono tanti i Comuni che hanno deciso di non aprire le scuole, emanando apposite ordinanze.

Tra questi, anche centri popolosi, come Castellammare di Stabia e Giugliano in Campania. Ieri i sindaci della Costa d'Amalfi hanno spiegato che "Pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell'ordinanza regionale di rinvio della didattica in presenza, la Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi ritiene di confermare le decisioni già prese. Restano pertanto in vigore le 14 ordinanze sindacali per ciascuno dei comuni costieri". In alcuni paesi, come Maiori e Praiano, l'attività scolastica in presenza è sospesa fino al 29 gennaio in tutti gli ordini di scuole.

Il governatore Vincenzo De Luca oggi ha commentato in maniera dura le ultime sortite del presidente del Consiglio Mario Draghi:

Oggi avremo bambini senza mascherine perché le Ffp2 non sono arrivate e mi dicono che sono costretti a stare in classe con le porte aperte. Se può fare piacere anche la Campania da oggi può dire che va tutto bene, che è tutto aperto, che il Covid è un raffreddore e, se volete, posso anche giurarvi di aver visto il presidente Draghi camminare sulle acque del Tevere.

Per l’avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons, “è inaccettabile e assolutamente non condivisibile la decisione sconsiderata di alcuni sindaci campani di tenere ancora oggi e per i prossimi giorni chiuse le scuole. Ed è proprio per questo motivo che da domani, in caso di chiusura procrastinata, si procederà a denunciare alle Procure della Repubblica competenti i sindaci dei comuni sopra indicati per il reato di interruzione di pubblico servizio. Inoltre, tale elenco sarà trasmesso già in giornata alla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

I Comuni con le scuole chiuse in provincia di Napoli

Calvizzano

Casola

Castellammare di Stabia

Cicciano

Giugliano in Campania

Gragnano

Meta

Nola

Pomigliano D’Arco

Pollena Trocchia

Qualiano

Santa Maria la Carità

Sant’Anastasia

Sant’Antonio Abate,

Scisciano

Vico Equense

I Comuni con le scuole chiuse in provincia di Salerno

Amalfi

Ascea

Atrani

Auletta

Buccino

Caggiano

Campagna

Castelnuovo di Conza

Cetara

Colliano

Conca dei Marini

Contursi Terme

Furore

Giffoni Valle Piana

Gioi

Laviano

Maiori

Minori

Olevano sul Tusciano

Oliveto Citra

Palomonte

Positano

Praiano

Ravello

Ricigliano

Roccagloriosa

Romagnano al Monte

Salvitelle

San Gregorio Magno

San Marco Evangelista

San Rufo

Sant’Arsenio

Sant’Egidio del Monte Albino

Santomenna

Sapri

Sassano

Scafati

Scala

Teggiano

Tramonti

Vallo della Lucania

Valva

Vietri sul Mare

Provincia di Caserta

Castel Volturno

San Felice a Cancello

Santa Maria a Vico

I Comuni con le scuole chiuse in provincia di Avellino

Montefalcione

Montemiletto

Pietradefusi

I Comuni con le scuole chiuse in provincia di Benevento