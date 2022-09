Scuole a Napoli, parte la refezione per l’anno 2022-23. Domande da oggi, 30 settembre: il link Al via oggi le domande per iscriversi alla refezione a Napoli per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie inferiori (ex medie). Il link per aderire.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via oggi, venerdì 30 settembre 2022, le domande per iscriversi al servizio di refezione scolastica a Napoli per le scuole dall'infanzia alle medie inferiori per l'anno scolastico 2022-23. Si possono presentare le richieste solo online sul sito del Comune di Napoli. Obbligatorio lo SPID, mentre per beneficiare della agevolazioni sulle tariffe bisogna possedere l'Isee 2022, aggiornato al 2020. Deve rinnovare la domanda anche chi negli anni precedenti aveva già usufruito della refezione. Il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica alle Scuole dell'Infanzia Statali e Comunali e alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali cittadine.

Mense scolastiche a Napoli, necessari SPID e ISEE 2022

Il servizio prevede la somministrazione di pasti preparati con alcuni prodotti biologici ed alcuni piatti tipici tradizionali. Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie o intolleranze alimentari o per motivi religiosi o culturali. Per godere degli sconti sulle tariffe, al momento dell’iscrizione è necessario avere l' Attestazione ISEE 2022. Le attestazioni Isee richieste successivamente alla presentazione della domanda avranno effetto dal mese successivo dalla data del rilascio dell'Attestazione ISEE da parte dell'INPS.

Nel caso in cui, al momento dei controlli effettuati con la banca dati dell’INPS non dovesse risultare un’ISEE valida, verrà applicata d’ufficio la tariffa intera. Per i bambini/e con genitori non coniugati e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita l'Attestazione ISEE 2022 "minorenni”.

Come avere il bollettino di pagamento

Come ci si procura il bollettino del "Contributo per l'organizzazione generale del servizio a.s. 2022/2023" necessario per l'iscrizione alla refezione? L'avviso di pagamento di 15 euro viene elaborato con l'invio della domanda e sarà scaricabile dal programma e verrà inviato a mezzo email all’indirizzo di posta indicato al momento dell’iscrizione. Si paga tramite PagoPA. Il contributo è dovuto una sola volta nel caso di più figli iscritti al servizio.

