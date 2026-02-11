napoli
Scuolabus in giro con l’assicurazione scaduta: sequestrato dalla Polizia Stradale

L’assicurazione era scaduta da un mese, ma circolava ugualmente: sequestrato, il comune dovrà pagare multa e una nuova assicurazione.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Uno scuolabus con l'assicurazione scaduta è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia Stradale di Nola. Il mezzo è stato affidato in custodia al comune di pertinenza, che dovrà ora provvedere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo e al pagamento della relativa sanzione amministrativa. La vicenda è accaduta nelle scorse ore, quando la Polizia di Stato ha fatto scattare il controllo per lo scuolabus, impiegato per il trasporto degli alunni degli istituti scolastici, nell'ambito dei controlli relativi alla sicurezza della circolazione stradale e dei passeggeri.

Dai controlli, è emerso che il mezzo era privo di assicurazione, scaduta nel mese di gennaio 2026 e non rinnovata. Immediatamente è scattata la sospensione del veicolo dalla circolazione, sottoponendolo a sequestro amministrativo. Riaffidato al comune di riferimento, potrà tornare in circolazione una volta pagata la multa e stipulata una nuova assicurazione. "L’attività rientra nel più ampio piano di controlli svolti dalla Polizia Stradale, finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti della strada, con particolare attenzione ai servizi di trasporto collettivo", fanno sapere dalla Questura di Napoli. Controlli di questo tipo si terranno anche nei prossimi giorni.

napoli
