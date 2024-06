video suggerito

Scuola, Napoli prima in Italia per under 52 senza licenza media: dati Istat su bassa istruzione I dati Istat alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle grandi città.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli prima in Italia per persone tra 12 e 52 anni che non hanno la licenza di scuola secondaria inferiore (ex scuola media). Ben il 5,9% della popolazione. Molto alto anche il dato dei giovani non studia e non lavora, che arriva a sfiorare il 30% (29,7% per la precisione): quasi uno su tre. Concentrati soprattutto in alcuni quartieri del centro storico (Pendino al 38%, Mercato al 37,6%). È la fotografia scattata dai rappresentanti dell'Istat in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle grandi città e delle loro periferie.

La mappa della bassa istruzione per quartieri

Se si vanno ad analizzare i dati per quartiere, il Comune di Napoli sembra diviso in due grandi aree: una centro-orientale, dove ci sono le maggiori percentuali di persone meno istruite e di giovani che non studiano e non lavorano, che sono anche più esposti al rischio marginalità, e la parte centro-occidentale, dove si colloca, invece, la componente di popolazione più istruita e attiva.

Nei quartieri centrali, le percentuali della popolazione meno istruita si aggirano tra il 12,6% e l'8,7%. I giovani che non studiano e non lavorano nei quartieri del centro storico Pendino e Mercato sono rispettivamente al 38% e 37,6%. A Scampia, invece, nell'area nord del capoluogo, si è al 36,7%, a San Pietro a Patierno il 37,5%. A San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale, si è al 37,1%.

I dati delle altre città

Peggio di Napoli fa solo Palermo, dove la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano è del 32,4%. Mentre quella tra i 15 e i 52 anni che non ha la licenza di scuola media è del 5,1%. A Roma la percentuale di popolazione senza licenza media è il 2,3%.