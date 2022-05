Scudetto al Milan, ma chi vende maglie e sciarpe ai tifosi milanesi è un tifoso del Napoli L’ambulante che a Milano vende gadget ai tifosi rossoneri contenti per lo scudetto è super-tifoso del Napoli: il video.

A cura di Ciro Pellegrino

«'O napulitano se fa sicco ma nun mòre», ovvero il napoletano smagrisce ma resiste. La resilienza, termine abusatissimo, per certi versi traducibile pure come «arte d'arrangiarsi» è sicuramente tra le capacità di questo ambulante sicuramente partenopeo che ieri, nel profondo nord lombardo, si adoperava per vendere sciarpe, t-shirt, bandiere e altri gadget ai tifosi del Milan in festa per aver vinto, dopo tanti anni di digiuno e di vittorie dei "cugini" dell'Inter, uno scudetto.

«Forza Milan!» esulta l'ambulante dotato di bancarellina volante e non certo di merchandising ufficiale, ripreso in un video amatoriale che sta ovviamente spopolando sui social network. Poi, «all'intrasatto», il colpo di genio. Che, come insegna Mario Monicelli in "Amici Miei" è «fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione». L'ambulante si gira a favore di telecamera ed esclama, sottovoce ma non troppo: «Forza Napoli!».

Dunque si svela: è un tifoso del Napoli l'uomo che con tanto di maglietta scudettata rossonera sta vendendo ai tifosi milanisti i gadget della loro squadra del cuore. «La fede è fede ma amma campa’!» chiosa Gianni Simioli, uno dei più noti speaker radiofonici napoletani, dopo aver visto il video.

La scena non deve stupire: i venditori di gadget fuori agli stadi sono sempre in giro e sempre pronti – per lavoro – cambiare maglia. Un giorno sono i fan sfegatati di Vasco Rossi, un altro di Ligabue; li trovate fuori ai palazzetti per i Maneskin o e la settimana successiva per Gigi D'Alessio. E così per le squadre di calcio: Napoli, Milan, Inter o Juventus poco importa: è necessario portare la pagnotta a casa.