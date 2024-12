video suggerito

Scrive biglietto d'addio e tenta il suicidio la Vigilia di Natale: donna salvata dai carabinieri in Irpinia Aveva già programmato il suicidio nel giorno della Vigilia di Natale: nella provincia di Avellino, una donna di 70 anni è stata salvata dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha tentato il suicidio la Vigilia di Natale, lasciando anche un biglietto ai suoi cari: per fortuna, però, i carabinieri sono intervenuti in tempo, salvando così una donna di 70 anni nella provincia di Avellino. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 24 dicembre: stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna, in seguito all'ennesimo litigio con il marito, ha manifestato la sua volontà di togliersi la vita, scrivendo di suo pugno anche un biglietto nel quale spiegava alla famiglia le sue ragioni.

Per fortuna, però, alcuni parenti hanno intuito cosa stesse accadendo e, dopo aver telefonato al 112, hanno richiesto l'intervento di una pattuglia: i carabinieri sono giunti presso l'abitazione della donna prima che potesse uscire e mettere in pratica il suo intento. I militari dell'Arma, grazie a un'azione di persuasione, sono riusciti a riportare la 70enne alla calma; la donna è stata così visitata dal personale del 118, giunto nel frattempo sul posto, e poi affidata a uno dei figli.

Tante sono le iniziative dell'Arma, soprattutto in Irpinia, volte a intercettare e, se possibile, a prevenire eventuali situazioni di disagio che, in particolare durante le festività, possono manifestarsi con maggiore veemenza.