Scossa di terremoto nel Casertano: magnitudo 2.0, epicentro a Roccamonfina Terremoto 2.0 di magnitudo con epicentro a Roccamonfina, nel Casertano: non si registrano danni a persone o cose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova scossa di terremoto nel Casertano: alle 15:46 ora italiana la terra ha tremato con epicentro a Roccamonfina. La magnitudo registrata dagli strumenti della Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è di 2.0: simile dunque alle scosse che nelle scorse settimane si erano verificate sempre in questa zona del Casertano. La popolazione locale ha distintamente avvertito la scossa: in molti sui social hanno dato vita al consueto "passa parola": ma non si segnalano danni a persone o cose, diversamente dallo scorso 9 dicembre. In quel caso, la scossa fu nettamente maggiore (3.6 la magnitudo registrata) e vi furono danni a diverse abitazioni ed alla scuola locale. Danni non irreversibili, ma che in ogni caso avevano costretto a chiudere le scuole temporaneamente. Negli scorsi giorni c'erano state altre scosse ma tutte di densità tra 2 e 2.3 di magnitudo.