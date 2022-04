Scossa di terremoto a Napoli stasera. Sentita in maniera forte, centinaia di segnalazioni Stasera poco dopo le ore 23 una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli e in molte zone della Campania. Si tratta di un sisma molto forte avvenuto in Bosnia.

Stasera poco dopo le ore 23 una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli e in molte zone della Campania. L'evento sismico è stato avvertito anche in molte altre aree del centro sud Italia quindi non si tratta della caldera dei Campi Flegrei che in questi giorni sta preoccupando l'area del Napoletano con frequenti scosse, seppur di non forte entità. Centinaia le segnalazioni che si sono subito riversate sui social, da Twitter a Facebook, per segnalare la scossa.

Il terremoto sulla dorsale adriatica

Secondo le le stime preliminari delle reti sismografiche dell'European-Mediterranean Seismological Centre, confermate dalla Ingv italiana, si tratta di una scossa forte avvenuta sulla dorsale adriatica, fra Bosnia ed Erzegovina, a Ljubinje, magnitudo 6.0 scala Richter, profondità 10 km. Per questo si spiegano dunque le numerose segnalazioni provenienti anche dalla Puglia, dalle Marche, dall' Abruzzo e dal Lazio.

I vigili del fuoco con un tweet confermano che anche in Italia la macchina delle verifiche sulle calamità si è subito messa in moto:

