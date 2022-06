Scoppia un incendio, due 80enni restano bloccati in un cantiere: arrivano i pompieri Incendio in una palazzina in ristrutturazione, due 80enni rimasti bloccati nel cantiere: per la paura erano saliti su una impalcatura: salvati dai pompieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio in uno stabile in ristrutturazione, e diverse persone tra cui due ottantenni che erano nei pressi del cantiere rimasti bloccati perché, nella paura, erano scappate sull'impalcatura esterna. Tanta paura ma alla fine nessun ferito né gravi conseguenze per i presenti, salvo alcune persone rimaste lievemente intossicate dal fumo. La vicenda è accaduta a San Prisco, in provincia di Caserta, lungo via Giordano Bruno.

L'incendio al mattino

Qui stamane attorno alle 11.30 si è sviluppo un incendio all'interno di un palazzo dove erano in corso lavori di ristrutturazione: sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco da Marcianise e del comando provinciale. La nube nera infatti aveva avvolto l'intera palazzina, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare lo stabile e mettere in sicurezza l'intera zona. Ma i pompieri hanno dovuto utilizzare anche un'autoscala, quando si sono accorti che alcune persone erano scappate per il panico sull'impalcatura esterna, tra cui due ottantenni che si trovavano nei pressi del cantiere.

I soccorsi sul posto

Sono state però tratte in salvo senza particolari problemi a parte la paura: sul posto sono poi giunte due ambulanze da Caserta e Maddaloni per fornire supporto medico alle persone che erano rimaste intossicate nell'incendio. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alle fiamme: indagano le forze dell'ordine che stanno eseguendo i rilievi, anche se tutto lascerebbe credere a cause accidentali. Le fiamme sono state poi domate poche ore dopo, mentre gli intossicati dal fumo non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale e sono stati curati sul posto.