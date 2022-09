Scoppia la rissa alla festa di Cicciano, le botte tra anziani e bambini Una rissa è scoppiata a Cicciano (Napoli) durante la rassegna “Settembre a Cicciano”; le immagini riprese da alcuni presenti e circolate sui social.

A cura di Nico Falco

Una rissa è scoppiata tra alcuni giovani a Cicciano, in provincia di Napoli, durante una delle serate della rassegna "Settembre a Cicciano", festa di quattro giorni che si è svolta dall'8 all'11 settembre con musica, cantanti dal vivo e stand enogastronomici volti a valorizzare le eccellenze locali; le immagini, riprese da alcuni passanti, sono finite sui social. Non risulterebbero feriti.

I motivi del litigio non sono chiari, ma si tratterebbe dell'epilogo di una discussione banale, nata tra la folla della festa e rapidamente degenerata in un'aggressione e quindi nella rissa che avrebbe coinvolto diverse persone. Il video che sta circolando in rete comincia quando l'aggressione è già partita: si vedono prima i giovani che si colpiscono, causando il fuggi fuggi, poi alcuni cittadini che intervengono e a fatica riescono a trattenere uno dei litiganti, nel tentativo di separarlo dagli altri e porre fine al litigio.

"Purtroppo la violenza diventa sempre più parte integrante della società e della quotidianità – commenta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato sui propri canali social il video che gli è stato inviato da alcuni utenti – c'è gente, gentaglia, che esce di casa con il solo scopo di creare terrore e seminare violenza, per mostrarsi forte e superiore agli altri, come se vivessimo nella giungla. Solo una continua e massiccia presenza di agenti sul territorio e una certa severità e certezza delle condanne può ripristinare la sicurezza e fermare un fenomeno violento che ogni giorno rischia di trasformare anche i momenti di gioia e di festa in tragedie".