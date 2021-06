in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito per lo scoppio di una bombola di gas all'interno della sua abitazione a Petina, piccolo centro della provincia di Salerno. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 14 giugno. L'onda d'urto, terribile, ha fatto tremare anche gli infissi delle abitazioni vicine e ha mandato in frantumi i vetri. La vittima, che al momento dell'esplosione si trovava da sola all'interno dell'abitazione, al pian terreno di un edificio, è stata travolta in pieno; subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli in eliambulanza.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, sono intervenuti per le indagini i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe stata innescata dal malfunzionamento di una bombola, che sarebbe stata lasciata aperta; il gas avrebbe quindi saturato l'ambiente di gas, portando allo scoppio. La deflagrazione ha completamente distrutto l'appartamento, mentre gli edifici vicini, hanno appurato i Vigili del Fuoco dopo il sopralluogo, non hanno riportato danni di rilievo, fatta eccezione i vetri di alcune porte e finestre; nelle fasi iniziali i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.

Il 51enne ha riportato ustioni su gran parte del corpo. I soccorsi lo hanno portato fuori dall'abitazione in condizioni molto gravi, per non perdere tempo prezioso è stato fatto arrivare un elicottero che subito è ripartito verso Napoli, destinazione il reparto Grandi Ustionati del Cardarelli; i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata.