Scoperti mentre stanno riesumando un cadavere, nei guai tre Lsu del Comune: indagini in corso È accaduto a Roccarainola, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno sorpreso tre Lsu del Comune mentre riesumavano un cadavere: ancora ignoti i motivi, su cui indagano i militari.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Singolare la vicenda che arriva da Roccarainola, cittadina della provincia di Napoli, dove i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso tre Lsu (Lavoratori socialmente utili) in forza al Comune mentre, nel cimitero cittadino, erano intenti a riesumare un cadavere. I militari dell'Arma hanno sorpreso i tre lavoratori di pubblica utilità all'interno del cimitero comunale durante il giorno di chiusura: armati di pala, stavano dissotterrando un cadavere senza alcuna autorizzazione: non è ancora chiaro il motivo del gesto, sul quale i carabinieri hanno avviato le opportune indagini; i tre uomini sono così stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per violazione di sepolcro. Inoltre, i militari hanno scoperto che tutti e tre gli Lsu percepivano il Reddito di cittadinanza, motivo per il quale saranno anche segnalati all'Inps.

Picchia la compagna, 42enne arrestato nel Napoletano

Ancora nella provincia di Napoli, precisamente a Giugliano in Campania, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un uomo di 42 anni che, nel corso dell'ennesima lite, ha picchiato la compagna. I militari dell'Arma hanno appurato che l'uomo ha dapprima colpito la donna con un pugno e poi l'ha colpita con una sedia: la violenza si è consumata davanti al figlio della coppia, un bambino di soli 4 anni. L'uomo ha poi preso il bambino ed è salito in auto, dove è stato fermato e arrestato dai carabinieri; la donna, invece, dopo aver riabbracciato il figlio, ha rifiutato le cure mediche.