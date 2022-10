Scoperti 11 parcheggiatori abusivi e rimosse 72 auto in divieto di sosta durante Napoli-Bologna Undici parcheggiatori abusivi, 72 vetture rimosse, 69 motorini multati e 3 tifosi segnalati alla Questura: è il “bilancio” della Polizia durante Napoli-Bologna.

Ancora un blitz degli agenti della Polizia Municipale di Napoli a Fuorigrotta, durante il match tra i padroni di casa e il Bologna. E ancora una volta, sono stati scoperti parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti senza autorizzazione e automobili parcheggiate in divieto di sosta. Una "costante" durante le partite casalinghe del Napoli, quando centinaia e centinaia di vetture arrivano all'impianto di piazzale Tecchio e finiscono nel mirino principalmente dei parcheggiatori abusivi che spesso pretendono denaro anche quando gli automobilisti lasciano la vettura sulle strisce blu comunali.

Ieri sera, sono stati undici i parcheggiatori abusivi sanzionati dalla Polizia, tutti attorno allo stadio Diego Armando Maradona. Per tre di loro è scattato anche il sequestro di quello che è considerato essere l'incasso della "serata". Ma gli agenti hanno proceduto anche alla rimozione di 72 veicoli parcheggiati in divieto di sosta tutto intorno allo stadio, mentre altri 69 motoveicoli sono stati multati per lo stesso motivo: la sosta selvaggia fuori dalle aree predisposte per il parcheggio delle vetture a piazzale Tecchio.

Denunciate anche tre persone all'interno dello stadio: una per aver scavalcato da un settore all'altro dell'impianto sportivo, un'altra perché aveva con sé un coltello, la terza per violenza e lesioni personali nei confronti di uno steward del Maradona. Tutti e tre sono stati segnalati alla Questura che procederà ad emettere un Daspo nei loro confronti. Multati infine anche diversi ambulanti che vendevano sciarpe, magliette e altri gadget all'esterno dello stadio senza alcuna autorizzazione. Altre 8 persone, infine, sono state multate per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.