video suggerito

Scooter scivola su una macchia d’olio, 44enne cade a terra e muore a Pozzuoli L’incidente si è verificato nel pomeriggio odierno. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un uomo di 44 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in sella al suo scooter. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 44enne si trovava nella zona di "La Pietra", che collega il Lungomare di Pozzuoli al quartiere napoletano di Bagnoli, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote dopo essere scivolato su una macchia d'olio presente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne, morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Si cerca il veicolo che avrebbe causato la macchia d'olio

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli – guidati dalla comandante Silvia Mignone – che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, i poliziotti municipale sarebbero alla ricerca di un furgone, veicolo che sarebbe responsabile di aver lasciato sull'asfalto la macchia d'olio sulla quale poi il 44enne è scivolato con il suo scooter.