Scooter rubato a Salerno nel 1998, ritrovato in Puglia e restituito al proprietario 23 anni dopo Incredulo, da Salerno l’uomo si è recato nel Foggiano per recuperare il suo scooter, che gli era stato sottratto nel lontano 1998.

A cura di Valerio Papadia

È riapparso come per magia dopo ben 23 anni uno scooter Ciao della Piaggio, molto in voga negli anni Ottanta e Novanta, rubato a Salerno nel 1998: non credeva ai suoi occhi il proprietario, un impiegato salernitano che ora ha 50 anni, quando i carabinieri di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, gli hanno telefonato, informandolo che il motorino era stato ritrovato dopo oltre due decenni. "È come tornare indietro nel tempo" avrebbe detto il 50enne ai militari dell'Arma quando, da Salerno, si è recato in Puglia per recuperare il mezzo a due ruote.

Lo scooter trovato per caso durante un controllo

Qualche giorno fa, i carabinieri erano impegnati in un ordinario controllo del territorio nella zona di Carlantino, sempre nel Foggiano, quando hanno notato un uomo in sella a un vecchio ciclomotore: quando lo hanno fermato per un controllo, il centauro ha dichiarato ai militari che in realtà si trattava di una bicicletta. Insospettiti dalle dichiarazioni dell'uomo, trovandosi in presenza chiaramente di uno scooter, i carabinieri hanno così deciso di vederci chiaro e hanno confrontato il numero di telaio con le banche dati delle forze di polizia, scoprendo che in realtà lo scooter Ciao era stato rubato a Salerno nel lontano 1998, ben 23 anni prima. Il legittimo proprietario del ciclomotore è stato quindi immediatamente contattato dai carabinieri, si è recato nel Foggiano ed è potuto tornare in possesso del suo amato Ciao.