Trasporto pubblico a Napoli

Scontro tra due bus alla Riviera di Chiaia, caos traffico a Mergellina: “Colpa della sosta selvaggia” Due bus dell’Anm si scontrano a causa della sosta selvaggia in via Giordano Bruno, nei pressi del Lungomare. La denuncia di Borrelli (Avs) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro tra due autobus dell'Anm in via Giordano Bruno, a Napoli, nei pressi della Riviera di Chiaia. I due pullman si sono sfiorati a causa delle manovre rese difficili dalla presenza dei motorini parcheggiati in sosta vietata. Si tratta di una zona del Lungomare partenopeo frequentatissima, sia per la grande presenza di turisti che di cittadini, in particolare in questi giorni per le festività natalizie anche per la presenza di numerosi locali, ristoranti e chalet nelle vicinanze. Il traffico, quindi, come è facile immaginare, è andato in tilt, provocando gran caos, mentre i due mezzi cercavano con difficoltà di disincagliarsi, grazie anche all'aiuto prestato da alcuni passanti.

Scontro tra bus sul Lungomare di Napoli, il video

A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video sui suoi canali social e allertato la Polizia Locale di Napoli. "Due pullman – ha scritto Borrelli su Facebook – si sono scontrati per il troppo poco spazio a causa dei motorini". Il parlamentare ambientalista ha riferito di aver ricevuto il video da un cittadino. Nel post, l'autore della segnalazione scrive al deputato: "in via Giordano Bruno due pullman si sono scontrati per il troppo poco spazio a causa dei motorini parcheggiati selvaggiamente occupando la carreggiata”.

Borrelli (Avs): "Chiesto l'intervento della Polizia Locale"

Borrelli ha poi assicurato il proprio intervento per risolvere la situazione del parcheggio selvaggio nella zona della Riviera di Chiaia e di via Giordano Bruno: "Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di vigilare più attentamente".