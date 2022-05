Scontro tra autobus e moto, muore un 18enne casertano Violento incidente in località Cameralunga, tra Caiazzo e Alvignano, in provincia di Caserta: morto un 18enne di Piana di Monte Verna alla guida della moto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Terribile incidente questo pomeriggio in provincia di Caserta: nello scontro tra un'autobus ed una moto, ad avere la peggio è stato il guidatore di quest'ultima, morto praticamente sul colpo. Si tratta di un giovane originario di Piana di Monte Verna, nel Casertano. Inutili i tentativi di rianimarlo, il giovane è morto pochi istanti dopo il violento impatto.

Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto tra i comuni casertani di Caiazzo ed Alvignano, in provincia di Caserta. Un autobus dell'Air (che da poche settimana è subentrata all'ormai fallita Ctp per il trasporto su gomma nella provincia casertana) ed il motorino sul quale viaggiava il giovane di Piana di Monte Verna si sono scontrati in strada: l'impatto è stato violentissimo. Mentre il ragazzo è morto praticamente sul colpo, sotto shock l'autista del mezzo. Non si registrano altri feriti.

Disagi anche alla circolazione per consentire i rilievi del caso alle forze dell'ordine, che sono chiamate ora a dare una spiegazione all'incidente, che per la sua violenza avrebbe potuto coinvolgere anche i passeggeri a bordo. Il tratto di strada interessato, in località Cameralunga, è stato chiuso per le operazioni del caso. Forze dell'ordine sul posto e al lavoro per ricostruire la dinamica.