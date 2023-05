Scontro tra moto al Rione Alto, due feriti: incidente stradale nei pressi di Cappella Cangiani L’incidente stradale in via Mariano Semmola, nei pressi di Cappella Cangiani. Coinvolti diversi veicoli, tra moto e scooter. Sul posto Polizia e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un violento incidente stradale si è verificato questa sera al Rione Alto, nella zona collinare della V Municipalità Vomero-Arenella. Nel sinistro, avvenuto in via Mariano Semmola, nei pressi di Cappella Cangiani, sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente si sarebbero scontrati uno scooter con a bordo due persone, proveniente da via Tropeano, e una moto con una persona a bordo, che arrivava da via Mariano Semmola. Nell'impatto sarebbero rimaste ferite due persone.

L'incidente in via Mariano Semmola all'Arenella

Lo scooter avrebbe poi finito la sua corsa scontrandosi con un altro scooter che si trovava lungo la strada, probabilmente parcheggiato. Sul posto sono arrivate tre volanti della Polizia di Stato e i mezzi di soccorso con l'ambulanza del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alle ore 21,00 di oggi, domenica 28 maggio 2023. Uno scooter con a bordo due persone, proveniente da via Tropeano, si sarebbe scontrato con una moto di grossa cilindrata che scendeva da via Mariano Semmola, con a bordo una persona. L'impatto è stato molto violento e i passeggeri sarebbero stati sbalzati dai rispettivi veicoli.

Foto Fanpage.it

Sul posto Polizia di Stato e 118

Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti feriti il conducente della moto e uno dei due passeggeri dello scooter, mentre l'altro passeggero avrebbe riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto sono subito arrivate tre volanti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area, per consentire l'intervento dei soccorsi, e avviato i rilievi del caso. Mentre il personale sanitario del 118, dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha trasportato i feriti in ospedale.

