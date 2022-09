Scontro frontale tra due auto davanti al carcere di Caserta: un morto e una donna ferita A perdere la vita un 65enne originario di Carinaro. Anche la Polizia Penitenziaria ha aiutato per i soccorsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro frontale tra due auto davanti al carcere Francesco Uccella di San Tammaro, in provincia di Caserta: morto l'uomo alla guida di una delle vetture, ferita la donna che conduceva l'altra. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada Statale Appia. A perdere la vita un 65enne originario di Carinaro, occupato nel settore edile. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che stanno indagando sulla vicenda.

Scontro tra due auto vicino allo Stir

L'uomo era alla guida di una Fiat Panda Multijet. Mentre la donna di una Peugeot 206. L'impatto è avvenuto nei pressi dello Stir di San Tammaro. Il 65enne è deceduto sul colpo, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, che sono arrivati con l'ambulanza del 118 e con i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. Questi ultimi sono intervenuti per tagliare le lamiere ed estrarre il corpo dell'uomo. La donna è stata trasportata in ospedale con diverse lesioni e in gravi condizioni.

Anche la Polizia Penitenziaria ha aiutato nei soccorsi

Ad aiutare i pompieri anche gli agenti della polizia penitenziaria del carcere Francesco Uccella che accorsi, dopo aver sentito il forte impatto. La zona è stata interdetta al traffico, per consentire i rilievi delle forze dell'ordine e l'intervento della magistratura. A presidiare l'area gli agenti della polizia municipale di San Tammaro. Soltanto al termine dei rilievi e della rimozione delle vetture incidentate è stato possibile liberare l'area per consentire il ripristino della normale circolazione.