Scontro auto-moto vicino all’Aeroporto di Capodichino, morto un uomo: schianto nei pressi della chiesa

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto vicino all'aeroporto di Napoli Capodichino. Morto l'uomo che era alla guida del motoveicolo: aveva compiuto 60 anni il 2 dicembre scorso. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 28 dicembre, attorno alle ore 11,00, in via Cardinale Filomarino, nei pressi dell'incrocio della parrocchia di Santa Maria di Fatima. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia Locale di Napoli, del Cot San Lorenzo, inviata dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Le indagini della polizia locale sull'incidente a Capodichino

Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne era alla guida dello scooter, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che viaggiava in strada. Dopo aver perso il controllo del mezzo si sarebbe schiantato, poi, contro un'altra auto che era ferma in sosta. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Il personale sanitario, dopo avergli prestato le prime cure mediche e averlo stabilizzato, ha trasportato d'urgenza in codice rosso il ferito al pronto soccorso ospedaliero, dove però è deceduto questa mattina, lunedì 29 dicembre, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita. I caschi bianchi hanno avviato le indagini sul sinistro mortale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.