Scontri a Napoli fra polizia e tifosi Union Berlino, oggi si teme la reazione degli ultras napoletani Dopo la sfilata dei supporter tedeschi, controlli intensificati a Napoli: in preventivo una “risposta” da parte degli ultras azzurri.

A cura di Nico Falco

Luoghi sensibili monitorati, presenza e controlli intensificati, percorsi obbligati: si prevede un piano rafforzato in vista della partita di Champions League tra Napoli e Union Berlino, dopo gli scontri di questa notte con la Polizia, quando circa 200 tifosi tedeschi hanno percorso in corteo il centro cittadino, danneggiando arredi urbani e veicoli. E c'è una grossa incognita: le forze dell'ordine mettono in conto, in realtà quasi fosse una certezza, la reazione degli ultras napoletani.

Tifosi tedeschi in corteo in centro, scontri con la Polizia

Intorno alle 22 i tifosi tedeschi sono scesi in strada e hanno attraversato la città. Una sfilata, non autorizzata, che nel linguaggio ultras appare come una sfida. Azione che probabilmente ha preso in contropiede anche il tifo napoletano, che non si aspettava una dimostrazione del genere; in tarda serata è stato avvistato in strada anche un gruppo di ultras azzurri, ma non ci sono stati contatti con la tifoseria rivale.

Gli scontri ci sono stati con le forze dell'ordine, che hanno scortato il corteo: al lancio di bottiglie e oggetti i poliziotti hanno risposto con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Il bilancio complessivo è di un arrestato, bloccato dagli agenti del commissariato di Secondigliano, e di 10 fermati, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti e per i quali si prospetta almeno il Daspo.

Leggi anche Da gennaio a oggi la Polizia ha rimosso oltre 700 fra auto e moto. Perfino un quadriciclo

Napoli-Union Berlino, si teme reazione dei napoletani

Se quella dei tifosi tedeschi appare come una azione coordinata, quella dei napoletani potrebbe non essere da meno: la memoria torna ai video diffusi sul web dopo gli scontri coi tifosi dell'Eintracht Francoforte dello scorso marzo, quando decine di ultras azzurri, probabilmente ben oltre il centinaio, tutti vestiti di nero, attraversarono i vicoli per raggiungere piazza del Gesù, dove nel frattempo i tifosi tedeschi venivano contenuti dalle forze dell'ordine.

Proprio memori di quanto già successo, e prospettando una reazione, i controlli sono stati intensificati non solo nel pre partita e nei dintorni dello stadio Maradona, ma anche lungo le strade dove potrebbero avvenire nuovi scontri durante la notte: le aree degli alberghi dove alloggiano i tifosi tedeschi, tutti nei dintorni di piazza Garibaldi, e le strade del centro cittadino. Già nella notte alcuni ultras napoletani hanno cercato di entrare negli alberghi dove alloggiano i tedeschi.