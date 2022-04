Scomparso da due giorni Francesco Di Giovanni, finanziere del Provinciale di Napoli. L’appello sui social Da quasi due giorni non si hanno più notizie di Francesco Di Giovanni, finanziere del Comando Provinciale di Napoli. La famiglia ha lanciato un appello tramite i social.

A cura di Redazione Napoli

Da ieri mattina, 27 aprile, non si hanno più notizie di Francesco Di Giovanni, militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo PEF del Comando Provinciale di Napoli. I familiari, non riuscendo a contattarlo in alcun modo, hanno diffuso una fotografia e un appello, rilanciati da diverse pagine Facebook a sostegno delle forze dell'ordine. L'uomo si è allontanato da casa in automobile, da solo.

"Hanno ritrovato la sua autovettura chiusa a chiave presso la stazione di Montepescali, a Braccagni, in provincia di Grosseto", si legge nei post pubblicati, tra gli altri, da "Viva l'Italia in Divisa" e da "Puntato, l'App degli operatori di polizia" oltre che da vari account privati. La nota si chiude con l'invito, a chiunque avesse notizie utili al ritrovamento o lo avesse visto, a contattare il numero 117 della Guardia di Finanza.