Scomparsa di Domenico Manzo, indagato anche l’ex fidanzato di un’amica della figlia Romina C’è un nuovo indagato per la scomparsa di Domenico Manzo: è un 28enne ex fidanzato di Loredana, amica di Romina Manzo. Anche le due ragazze risultano indagate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio 2021

C'è un nuovo indagato per la scomparsa Domenico Manzo, sparito nel nulla da Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, l'8 gennaio 2021: una sparizione avvolta dal mistero, con le indagini che si sono concentrate da qualche settimana sulla figlia Romina e su alcuni suoi amici. Oggi il nuovo iscritto nel registro degli indagati è l'ex fidanzato di Loredana, amica della figlia Romina, anche lei indagata a sua volta dai magistrati della Procura della Repubblica di Avellino, che segue l'ipotesi del sequestro di persona. Il giovane è indagato per false dichiarazioni rese al pm (come già Romina Manzo e l'amica Loredana), nonché di favoreggiamento personale.

Ieri l'interrogatorio di Romina

Ieri Romina Manzo, figlia di Domenico, era stata interrogata dal pm Lorenza Recano, che segue le indagini presso la Procura della Repubblica diretta da Domenico Airoma, per oltre due ore. La giovane è accusata, oltre che di false dichiarazioni rese al pm, anche di sequestro di persona. Ipotesi di reato che la Procura di Avellino ha iniziato a prendere in considerazione soltanto negli ultimi mesi, dopo oltre un anno in cui non si erano trovate altre piste sulla scomparsa di Domenico Manzo, ufficialmente uscito di casa per fumare una sigaretta la notte dell'8 gennaio 2021 e mai più rientrato.

La scomparsa l'8 gennaio 2021

L'ultimo avvistamento risale proprio alle 22 dell'8 gennaio 2021, quando Domenico Manzo uscì da casa durante il compleanno della figlia per fumare una sigaretta e fare due passi. La circostanza emerge da alcune videocamere di sorveglianza di un ristorante della zona che lo ritraggono, da solo, mentre si allontana da casa. Ad un certo punto si ferma, si poggia ad un muretto e poi riprende a camminare: ma improvvisamente si ferma, e si incammina nell'altra direzione. Non è possibile sapere, in assenza dell'audio, se sia stato chiamato oppure se volontariamente sia tornato lui indietro per incamminarsi nell'altra direzione. Poco dopo, esce dall'inquadratura e da allora non si hanno più sue notizie. Le immagini sono state acquisite già nelle ore successive alla scomparsa dai carabinieri.