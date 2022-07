Scomparsa di Domenico Manzo, c’è un quarto indagato: è la madre di Loredana, l’amica di Romina C’è una quarta persona indagata nell’ambito della scomparsa di Domenico Manzo: è la madre di Loredana, per favoreggiamento personale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio 2021

C'è una quarta persona indagata nella scomparsa di Domenico Manzo: questa mattina, la Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati Stefania Scannelli, la madre di Loredana, amica di Romina Manzo. La donna risulta indagata per favoreggiamento personale: massimo riserbo da parte di Piazza d'Armi, ma si tratta della quarta persona indagata nel giro di poche settimane, dopo oltre un anno di ricerche sulle sorti dell'uomo, sparito nel nulla la sera dell'8 gennaio 2021 e di cui si sono perse le tracce da Prata di Principato Ultra, nell'Avellinese. Restano indagati nella vicenda anche Loredana Scannelli, figlia della donna indagata oggi, e l'ex fidanzato della giovane Alfonso Russo, entrambi per false dichiarazioni rese ai pm; assieme a loro c'è anche Romina Manzo, che alle false dichiarazioni sere ai pm al momento è indagata per concorso in sequestro di persona.

Il 26 luglio accertamenti sull'auto presa a noleggio

Il 26 luglio ci saranno gli accertamenti tecnici sulla Volkswagen T-Roc che le due ragazze avevano noleggiato nelle ore precedenti alla scomparsa di Domenico Manzo: l'avviso della Procura di Avellino è arrivato questa mattina ai difensori dei quattro indagati, ovvero gli avvocati Federica Renna (difensore di Romina Manzo), Rolando Iorio (difensore di Stefania e Loredana Scannelli), Serena Luce e Pasqualina Lepore (difensori di Alfonso Russo). Gli accertamenti dovranno chiarire meglio quanto dichiarato dalle giovani stesse, e se i loro racconti coincidano con quanto rilevato dagli inquirenti. In particolare, si cerca di fare chiarezza su un'ammaccatura che avrebbero indicato come il risultato di una sollecitazione causata da una buca.

Indagini che proseguono

Intanto, gli inquirenti continuano a cercare altre testimonianze e soprattutto video di telecamere di sorveglianza che possano aiutare a dissipare l'alone di mistero che ha avvolto la scomparsa di Domenico Manzo ormai da un anno e mezzo. Archiviata per il momento l'ipotesi del ritrovamento degli abiti: i figli Romina e Francesco, infatti, non hanno riconosciuto gli abiti come quelli indossati da Mimì Manzo la sera della scomparsa.