Scivola nel fiume Volturno per salvare il cane: salvati entrambi dai pompieri Un uomo è finito nel fiume Volturno assieme al proprio cane durante una battuta di caccia: salvati entrambi dai pompieri, stanno bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’uomo soccorso dal 118 dopo essere stato tratto in salvo dai pompieri

Era finito in fiume per recuperare il proprio cane, a sua volta scivolato nel corso d'acqua: e alla fine per poco non ha avuto la peggio lui stesso. Per fortuna, cane e padrone sono stati salvati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, che li hanno recuperati e tratti in salvo, affidando l'uomo alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Nessuna grave conseguenza per entrambi, solo tanto spavento e un bagno in acqua fuori programma, con l'avvertenza di prestare più attenzione a dove mettono i piedi (e le zampe).

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 15 ottobre, quando l'uomo si è addentrato in una zona rurale di Piana di Monte Verna, non lontano da Caiazzo, nell'Alto Casertano. Qui l'uomo era andato per una battuta di caccia assieme al suo cane, quando improvvisamente il quadrupede è scivolato ed è finito nel fiume Volturno. Immediatamente, l'uomo ha provato a recuperarlo, ma è a sua volta finito nel corso d'acqua, rischiando seriamente di annegare. Fortunatamente, alcuni residenti hanno sentito le urla e le richieste d'aiuto provenire dal Volturno, particolarmente noto proprio per la sua forte corrente (lo stesso nome del fiume, Vulturnus, deriva dal latino "trascinare, rotolare").

Immediatamente, i residenti hanno avvisato i Vigili del Fuoco che, assieme a personale specializzato nel soccorso fluviale e del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), sono giunti sul posto assieme al personale del 118 a bordo di un'autoambulanza. L'uomo è stato tratto in salvo assieme al proprio cane, ed è stato affidato ai sanitari per le cure del caso. Inzuppati ma in buone condizioni entrambi, sono stati curati sul posto prima di tornare a casa autonomamente.