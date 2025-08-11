napoli
video suggerito
video suggerito

Scippa una donna a Napoli, generale Nato lo rincorre e lo blocca

Il generale di Corpo D’Armata Rodolfo Sganga ha bloccato uno scippatore che aveva appena strappato la collina a una donna in via Chiaia, a Napoli; l’uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
611 CONDIVISIONI
Il generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga
Il generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga

Ha visto una donna che chiedeva aiuto, diceva di essere stata derubata e indicava un uomo che stava correndo. E così, senza pensarci su, si è lanciato all'inseguimento del ladro. Protagonista il generale di Corpo d'Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples), che in quei momenti stava passeggiando con la moglie in via Chiaia, all'altezza di piazza Carolina.

È successo alle 20.50 di sabato scorso, 9 agosto. L'ufficiale ha rincorso il criminale fino a piazza Trieste e Trento, dove è riuscito a bloccarlo. In quel momento è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in zona nell'ambito dei servizi di pattugliamento e controllo del territorio e si era avvicinata attirata dal trambusto. L'uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale; è stato trovato in possesso di una catenina d'oro, risultata essere quella strappata una manciata di secondi prima alla donna.

Il generale Sganga ha assunto l'incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Allied Joint Force Command NATO di Napoli il 1 febbraio 2025, succedendo al pari grado Vasco Angelotti. Il JFC Naples, con sede a Lago Patria, è uno dei due comandi strategici operativi del Comando Operazioni Alleate della NATO (l'altro è il JFC Brunssum, con sede in Olanda). Il Comando svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle operazioni della NATO, con particolare attenzione alla sicurezza e alla stabilità nella regione euro-mediterranea e dei Balcani.

Cronaca
611 CONDIVISIONI
Immagine
vulcano
a fuoco
Viaggio tra le fiamme del Vesuvio dove si lotta contro l'incendio: "È una ferita al cuore"
Focolaio in direzione Torre del Greco: rischi per fabbrica di fuochi d'artificio e agriturismi
Nella notte nuovi focolai, Canadair ed elicotteri in azione dalle prime luci del giorno
Aperta un'inchiesta della magistratura ma per ora senza indagati
Incendio Vesuvio, "distrutte viti centenarie di Lacryma Christi e albicocche tipiche. Un disastro"
Appicca il fuoco ad un uliveto, ma c'è un video che lo incastra. Il piromane rischia 15 anni di carcere
"Con l’incendio bruciato un ottavo del Parco Nazionale del Vesuvio": le prime stime dai volontari
Volontario colpito in testa da un arbusto mentre spegne l'incendio sul Vesuvio: è in ospedale
Musumeci firma la mobilitazione nazionale: fiamme per 3 km, "situazione critica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views