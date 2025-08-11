Scippa una donna a Napoli, generale Nato lo rincorre e lo blocca

Il generale di Corpo D’Armata Rodolfo Sganga ha bloccato uno scippatore che aveva appena strappato la collina a una donna in via Chiaia, a Napoli; l’uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale.

Il generale di Corpo d’Armata Rodolfo Sganga

Ha visto una donna che chiedeva aiuto, diceva di essere stata derubata e indicava un uomo che stava correndo. E così, senza pensarci su, si è lanciato all'inseguimento del ladro. Protagonista il generale di Corpo d'Armata Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples), che in quei momenti stava passeggiando con la moglie in via Chiaia, all'altezza di piazza Carolina.

È successo alle 20.50 di sabato scorso, 9 agosto. L'ufficiale ha rincorso il criminale fino a piazza Trieste e Trento, dove è riuscito a bloccarlo. In quel momento è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in zona nell'ambito dei servizi di pattugliamento e controllo del territorio e si era avvicinata attirata dal trambusto. L'uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale; è stato trovato in possesso di una catenina d'oro, risultata essere quella strappata una manciata di secondi prima alla donna.

Il generale Sganga ha assunto l'incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Allied Joint Force Command NATO di Napoli il 1 febbraio 2025, succedendo al pari grado Vasco Angelotti. Il JFC Naples, con sede a Lago Patria, è uno dei due comandi strategici operativi del Comando Operazioni Alleate della NATO (l'altro è il JFC Brunssum, con sede in Olanda). Il Comando svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle operazioni della NATO, con particolare attenzione alla sicurezza e alla stabilità nella regione euro-mediterranea e dei Balcani.