Scippa una collana e poi spara alla vittima: arrestato a Torre del Greco Identificato uno dei criminali che a luglio aveva rapinato una famiglia a Torre del Greco; gli agenti arrivati a lui grazie alle telecamere.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Insieme ad un complice avrebbe rapinato una famiglia a Torre del Greco e avrebbe ferito con un colpo di pistola una delle vittime che lo aveva inseguito. Con queste accuse è finito agli arresti un 45enne, identificato come uno dei due responsabili del raid; indagato per rapina impropria aggravata e detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico, nei suoi confronti il gip di Torre Annunziata ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura oplontina.

I fatti risalgono allo scorso 7 luglio, quando due criminali hanno affiancato un'automobile in cui viaggiavano due coniugi con le figlie minorenni. Il conducente era stato obbligato ad accostare al lato della strada e i rapinatori avevano strappato una collanina d'oro per poi darsi subito alla fuga. L'uomo si era però lanciato all'inseguimento e in poco tempo era riuscito a raggiungerli. Ne era nata una colluttazione, durante la quale uno dei rapinatori aveva esploso un colpo d'arma da fuoco verso l'uomo, ferendolo alla gamba destra.

Nel corso delle indagini, affidate alla Squadra Mobile di Napoli e al commissariato di Torre del Greco, gli agenti hanno setacciato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza fino ad individuare l'automobile usata dai criminali, che è risultata essere intestata ad una società di noleggio; dai successivi accertamenti è emerso che, quel giorno, a guidare la vettura era stato il padre del titolare della società, che è risultato compatibile alle descrizioni fornite dalla vittima e dai suoi familiari ed è stato successivamente riconosciuto da loro come l'autore della rapina.