Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero trasporti del 15 dicembre, a Napoli funicolari ferme nonostante la precettazione di Salvini: i motivi Ferme le tre funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina. Alta adesione sui bus. Funziona la metro Linea 1. Perché alcuni mezzi pubblici oggi sono fermi a Napoli nonostante la precettazione di Salvini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ferme le tre funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, folla alle fermate dei bus oggi a Napoli, a causa dello sciopero di 24 ore dell'Anm, proclamato dal sindacato di base Usb a livello locale e aziendale per la giornata di venerdì 15 dicembre 2023. Funziona regolarmente, invece, la metropolitana Linea 1. Nonostante la precettazione dei lavoratori da parte del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, quindi, i mezzi pubblici, oggi, nel capoluogo partenopeo si sono fermati lo stesso. Il motivo? È da ricercare innanzitutto nella tipologia di sciopero. L'Usb aveva proclamato uno sciopero dei trasporti di 24 ore a livello nazionale (assieme ad altri sindacati Cub Trasporti, Cobas, Sgb, Adl Cobas, Al Cobas). Per quest'ultimo è arrivata la lettera della Prefettura di Napoli al sindacato che comunicava, appunto, la precettazione con richiesta di riduzione dello sciopero da 24 a 4 ore.

Perché alcuni mezzi pubblici oggi sono fermi a Napoli nonostante la precettazione di Salvini

Contemporaneamente, però, l'Usb ha proclamato a livello locale, invece, altri scioperi di 24 ore che riguardano solo specifiche aziende. Per questi ultimi, non c'è stata alcuna precettazione ministeriale dei lavoratori, che quindi non rischiano sanzioni. A completare il quadro, c'è da dire che l'Usb nazionale ha comunque contestato la decisione ministeriale, confermando le 24 ore di sciopero nazionale, annunciando ricorso al Tar contro l'ordinanza, ed esponendosi, intanto, al rischio di una ammenda (per Napoli, come detto, questa condizione non si verificherà per la concomitanza dello sciopero aziendale Anm).

Questa mattina, la partecipazione allo sciopero USB è stata alta in Anm. Adolfo Vallini, sindacalista Usb, spiega: "Abbiamo registrato una fortissima adesione. Chiuse le tre funicolari cittadine. Adesione tra i bus su via Puglie 60%, a Cavalleggeri d'Aosta oltre il 95%. A rischio i prolungamenti di metro e funicolare centrale fino alle ore 2,00 di stanotte". Lo sciopero Anm di Napoli, infatti, si concluderà attorno alle ore 3,00.

Le motivazioni degli scioperi a Napoli e in Italia

Ma quali sono le Motivazioni dello sciopero nazionale e Anm?

Per quello Nazionale:

il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato;

la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria;

blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali.

Per lo sciopero aziendale Anm:

Gravosità turni AS prolungamento linea 1, soprattutto il venerdì, con denunciati effetti negativi sulla salute psicofisica dei lavoratori e della soglia di attenzione; mancata erogazione premio di produzione anno 2022, nonostante i bilanci in attivo; richiesta presenza guardie giurate, o doppio agente, in tutte le stazioni della metropolitana, spesso teatro di atti vandalici e violenza generalizzata ad opera di balordi, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento; il miglioramento ed il potenziamento dei livelli giornalieri di pulizia, e manutenzione degli ambienti di lavoro, banchi agenti e delle stazioni, quest’ultime – come esempio esemplificativo e non esaustivo Municipio, Dante, Garibaldi, Museo e Piscinola – visibilmente sporche ed avvolte da una nube nauseabonda e maleodorante; il rispetto degli accodi sottoscritti tra le parti relativi decorrenza e alla riorganizzazione dell’Area Esercizio Reti e Stazioni in ambito linee Metropolitane con relative job (ASA 10.07.23).Mancanza agenti di stazione linea 1, richiesta scorrimento graduatoria aziendale OE verso AS.