Sciopero trasporti a Napoli, chiude anche la metro linea 1: caos funicolari Chiusa anche la metropolitana Linea 1 a Napoli nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2021, per lo sciopero di 24 ore proclamato dall’Usb. Il metrò ha chiuso i battenti alle ore 15,30, quando è partito il turno pomeridiano: riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17,12 e da Garibaldi alle ore 17,52. Caos funicolari.

Chiusa anche la metropolitana Linea 1 a Napoli nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2021, per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb. Il metrò ha chiuso i battenti alle ore 15,30, quando è partito il turno pomeridiano. Era rimasto aperto invece in mattinata, con la sola eccezione della Stazione Quattro Giornate. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17,12 e da Garibaldi alle ore 17,52. Per quanto riguarda gli altri servizi di trasporto, la Funicolare Centrale sta effettuando dalle 15,30 solo corse dirette. Funziona regolarmente la Funicolare di Montesanto. Mentre la Funicolare di Chiaia è chiusa. Il servizio delle Funicolari riprende regolarmente nel rispetto delle fasce di garanzia con la prima corsa delle ore 17,00. Disagi anche per la circolazione di bus e tram.

L'Anm ha cercato di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, rimodulando il personale in servizio. La Funicolare di Montesanto, ad esempio, è rimasta chiusa solo per pochi minuti, verso ora di pranzo, in corrispondenza del cambio turno. Per riaprire poi dopo le 15,30. Alta adesione allo sciopero anche in Circumvesuviana. Secondo l'Anm, in mattinata, l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale registrata tra i dipendenti dell'Anm addetti alle funicolari si è attestata al 48%. Mentre quella degli addetti alle linee di superficie, ovvero bus, tram e filobus, al 24%. Lo sciopero proseguirà dopo le fasce di garanzia fino alla mezzanotte di oggi. Sono possibili, quindi, ulteriori disagi nella circolazione dei mezzi pubblici per tutto il corso della giornata, anche in serata, andando ad impattare soprattutto sul rientro dei pendolari.