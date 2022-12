Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero mezzi a Napoli il 2 dicembre: orari garantiti di treni, metro e bus Metropolitane, autobus e funicolari fermi per 24 ore il 2 dicembre 2022 per lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base, al quale si aggiungono le vertenze locali. A Napoli ferme Linea 1 e 2. Tutte le fasce di garanzia per lavoratori e studenti pendolari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metropolitane, autobus e funicolari fermi per 24 ore il 2 dicembre 2022 per lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base, al quale si aggiungono lo sciopero del trasporto pubblico nazionale di 24 ore e lo sciopero del trasporto pubblico locale di Usb e Orsa. Si fermeranno i mezzi pubblici gestiti dalle aziende Anm, Eav e Rfi a Napoli (come le metro Linea 1 e 2), ma anche l'Air in provincia di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Sono previste delle fasce di garanzia a tutela dei lavoratori e degli studenti pendolari, durante le quali le corse dei mezzi pubblici saranno assicurate.

I sindacati Orsa e Usb scioperano a Napoli per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il miglioramento delle condizioni lavorative, l'aggiornamento delle condizioni retributive, l'applicazione di politiche sul welfare, armonizzazione e omogeneizzazione interna tra i vari settori.

A livello nazionale lo sciopero è stato proclamato contro le privatizzazioni e il sistema di appalti e subappalti del DDL Concorrenza, l’Autonomia Differenziata, la guerra in Ucraina e l'invio di armi.

Sciopero 2 dicembre, orari garantiti Anm per la Metro 1 e le Funicolari

Nell'azienda Anm, di proprietà del Comune di Napoli, allo sciopero nazionale di 24 ore di Orsa Tpl e Usb, si aggiungono gli scioperi locali di Usb Lavoro Privato di 4 ore, dalle 11,00 alle 15,00, e di Uiltrasporti di 8 ore, dalle ore 09,00 alle 17,00 per la metro Linea 1, ad eccezione del personale macchinista.

Le fasce di garanzia per la metro Linea 1 e Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina sono:

Mattina: 6,30-9,30

Pomeriggio: 17,00-20,00

Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 06:36; prima corsa da Garibaldi ore 07:16, ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.12 e da Garibaldi alle ore 9.16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.12 e da Garibaldi alle ore 17.52. Ultima corsa pomeridiana garantita da Piscinola ore 19.36 e da Garibaldi ore 19.40.

Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa pomeridiana ore 19.50.

Gli orari dei treni regionali e della Metro Linea 2

Per quanto riguarda Trenitalia, che gestisce anche la metro Linea 2 a Napoli, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022.

I treni Regionali e la metropolitana Linea 2 rispetteranno le seguenti fasce di garanzia per i pendolari:

mattina: 6,00-9,00

pomeriggio: 18,00-21,00

Sono possibili modifiche al programma dei treni nel resto della giornata.

Le fasce di garanzia Anm per bus, tram e filobus

Bus, filobus e tram avranno come fasce di garanzia:

Mattina: 05,30-08,30

Pomeriggio: 17,00-20,00

Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Gli orari garantiti Eav per lo sciopero del 2 dicembre a Napoli

In Eav srl, la società partecipata della Regione Campania, che gestisce i treni di Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e i bus Eav, allo sciopero generale nazionale dei trasporti dei sindacati di base, dalle ore 00,01 alle ore 24,00, con esclusione del personale di Ischia, si aggiungono gli scioperi per le vertenze aziendali locali di Orsa Tpl, Usb Lavoro Privato, Uiltrasporti.

Le fasce di garanzia saranno:

Linee Vesuviane:

Mattina: 6,18-8,02

Pomeriggio: 13,18-17,32

Linee Flegree:

Mattina: 5,00-8,00

Pomeriggio: 14,30-17,30

Metropolitana Piscinola-Aversa:

Mattina: 6,00-8,30

Pomeriggio: 16,30-20,00

Gli orari garantiti Air per lo sciopero del 2 dicembre

Per la società regionale dei bus Air, che gestisce il trasporto su gomma nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli (ex Ctp), le fasce di garanzia sono: