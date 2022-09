Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero metro, bus e funicolari a Napoli venerdì 16 settembre: le fasce di garanzia Sciopero dei trasporti venerdì 16 settembre a Napoli, pubblicate le fasce di garanzie. Stop ai mezzi tra le 9 e le 17, possibili grossi disagi per i cittadini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sciopero dei trasporti venerdì 16 settembre anche a Napoli, dove il trasporto pubblico si fermerà dalle 9 alle 17 come in tutta Italia. Inizialmente, era stato già convocato un primo sciopero di 4 ore da parte dei lavoratori Anm (dalle 11.30 alle 15.30), ora "inglobato" in quello generale. Già pubblicate le fasce di garanzie da parte delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico partenopeo. Tra le motivazioni dello sciopero, per quanto riguarda i lavoratori Anm, c'è il mancato riconoscimento nell’accordo sindacale del 02/08/2022 per il personale Linea 1 circolazione, manutenzione e impianti fissi, mentre a livello nazionale vengono richiesti "maggiori interventi a tutela del personale per prevenire e scoraggiare le violente e reiterate aggressioni subite". Possibili disagi dovuti anche all'allerta meteo prevista per domani.

Sciopero trasporti 16 settembre, le fasce di garanzia

Pubblicate le fasce di garanzia dello sciopero, che partirà alle 9 e terminerà alle 17, dopo 8 ore di agitazione. Queste le fasce garantite dell'Anm:

Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20; il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.16 e da Garibaldi alle ore 9.14: il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.12 e da Garibaldi alle ore 17.52

Autobus, tram, filobus: stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

Fasce garantite per la Circumvesuviana (EAV)

Ultime partenze garantite prima dello sciopero: Napoli – Sorrento 8.18; Napoli -Baiano 8.50; Napoli – Sarno 8.28; Napoli – Poggiomarino 8.35; Napoli – Torre del Greco via Centro Direzionale 8.14; Baiano – Napoli 8.56; Sarno – Napoli 8.58; Sorrento – Napoli 8.48; Poggiomarino – Napoli 8.52; Torre del Greco via Centro Direzionale – Napoli 8.13

Napoli – Sorrento 8.18; Napoli -Baiano 8.50; Napoli – Sarno 8.28; Napoli – Poggiomarino 8.35; Napoli – Torre del Greco via Centro Direzionale 8.14; Baiano – Napoli 8.56; Sarno – Napoli 8.58; Sorrento – Napoli 8.48; Poggiomarino – Napoli 8.52; Torre del Greco via Centro Direzionale – Napoli 8.13 Prime partenze garantite dopo lo sciopero: Napoli – Sarno 14.04; Napoli – Baiano 13.38; Napoli – Sorrento 13.36; Napoli – Poggiomarino 13.23; Napoli – Torre del Greco via Centro Direzionale 13.50; Sarno – Napoli 13.20; Sorrento – Napoli 13.36; Baiano – Napoli 13.44; Torre del Greco via Centro Direzionale – Napoli 14.37; Poggiomarino – Napoli 13.40

Fasce garantite per Cumana e Circumflegrea (EAV):

Ultime partenze garantite prima dello sciopero: Montesanto – Torregaveta 8:41; Montesanto – Fuorigrotta 8:41; Torregaveta – Montesanto 8:54; Torregaveta – Fuorigrotta 8:54; Montesanto – Licola 8:48; Licola – Montesanto 8:44; Licola – Quarto 8:44

Montesanto – Torregaveta 8:41; Montesanto – Fuorigrotta 8:41; Torregaveta – Montesanto 8:54; Torregaveta – Fuorigrotta 8:54; Montesanto – Licola 8:48; Licola – Montesanto 8:44; Licola – Quarto 8:44 Prime partenze garantite dopo lo sciopero: Montesanto – Torregaveta 14.01; Montesanto – Fuorigrotta 8:41; Torregaveta – Montesanto 13:54; Quarto – Montesanto 14:09; Montesanto – Licola 14:00; Licola – Montesanto 13:56; Soccavo – Montesanto 14:32; Fuorigrotta – Montesanto 14:27; Fuorigrotta – Torregaveta 14:08

Fasce garantite per la Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa (Metrocampania Nordest – EAV):

Ultime partenze prima dello sciopero: Aversa – Piscinola 8.30; Piscinola – Aversa 8.45

Aversa – Piscinola 8.30; Piscinola – Aversa 8.45 Prime partenze dopo lo sciopero: Piscinola – Aversa 16.45; Aversa – Piscinola 16.30

Fasce garantite per le linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte (EAV):