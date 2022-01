Sciopero della Circumvesuviana lunedì 10 gennaio: stop di 4 ore, primo sciopero del 2022 Primo sciopero del 2022 per il trasporto pubblico partenopeo: si ferma per 4 ore la Circumvesuviana domani lunedì 10 gennaio. L’Eav pubblica le corse garantite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciopero di 4 ore per la Circumvesuviana: è la prima agitazione del 2022 per il trasporto pubblico in Campania. Lo ha comunicato l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre oltre alla Circumvesuviana anche la Cumana e la Circumflegrea. L'orario di sciopero è dalle 18 alle 22 di domani lunedì 10 gennaio. Il motivo dello sciopero, fanno sapere dalla Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (CONF.A.I.L.) della Campania è il riconoscimento professionale per il personale dirigente operativo delle linee vesuviane.

"Durante l'orario di sciopero, l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti", fanno sapere dall'Ente Autonomo Volturno, che ha anche pubblicato l'orario delle ultime corse garantite prima dell'inizio dello sciopero che durerà fino alle 22 e dunque di fatto fino a fine servizio. Queste le ultime partenze garantite prima dell'inizio dello sciopero:

da Napoli per Sorrento 17:36

da Napoli per Sarno 17:40

da Napoli per Baiano 17:38

da Napoli per Poggiomarino 17:23

da Napoli per Torre d Greco via Centro Direzionale 17:50

per Napoli da Sorrento 17:36

per Napoli da Sarno 17:22

per Napoli daBaiano 17:44

per Napoli da Poggiomarino 17:16

per Napoli da Torre d Greco via Centro Direzionale 17:49

Inoltre, l'azienda ha fatto sapere che "per fare fronte all’indisponibilità non programmata di personale, dovuta all’emergenza epidemiologica in atto (malattia e quarantena), l’azienda si vede costretta a predisporre una rimodulazione del servizio, con la definizione di alcune corse non garantite". L'elenco completo è disponibile al seguente link.