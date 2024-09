video suggerito

Sciopero dei mezzi Eav il 5 ottobre per 24 ore: a rischio Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea Il sindacato Orsa ha proclamato, per il 5 ottobre, uno sciopero nazionale di 24 ore e uno sciopero aziendale di 4 ore, che potrebbe coinvolgere i dipendenti Eav. L’azienda assicura, come sempre, le fasce di garanzia del servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Disagi al trasporto pubblico locale potrebbero essere in vista a Napoli e provincia per il 5 ottobre 2024: il sindacato Orsa ha infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore e uno aziendale di 4 ore che potrebbe interessare i dipendenti Eav; probabili disagi in vista, dunque, per le linee ferroviarie gestite dall'azienda, come Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. L'azienda, come sempre in questi casi, ha però assicurato le fasce di garanzia del servizio: i treni circoleranno dalle 5 alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30

Le fasce di garanzia della Circumvesuviana

Ecco, di seguito, gli orari di esercizio della Circumvesuviana che, come suggerisce il nome, mette in collegamento Napoli con l'area vesuviana, fino alla Penisola Sorrentina.

Ultime partenze prima dello sciopero da Napoli (mattina)

Sorrento 07:29

Sarno 07:34

Baiano 07:43

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

Ultime partenze prima dello sciopero per Napoli (mattina)

Sorrento 07:38

Sarno 07:50

Baiano 07:39 (per S.Giorgio)

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 08:08 treno 4076 da Poggiomarino

Ultime partenze prima dello sciopero da Napoli (pomeriggio)

Sorrento 17:05

Sarno 17:10

S.Giorgio per Baiano 17:06

Poggiomarino 17:14

Torre Annunziata 17:26 treno diretto 11725 (non effettua tutte le fermate)

Ultime partenze prima dello sciopero per Napoli (pomeriggio)

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

Baiano per S.Giorgio 17:15

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 17:44 treno 4172 proveniente da Poggiomarino

Le fasce di garanzia di Cumana e Circumflegrea

Le due linee flegree, invece, collegano Napoli con l'area dei Campi Flegrei e, in parte, il litorale domitio. Ecco le fasce di garanzia.

Ultime partenze prima dello sciopero (mattina)

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

Ultime partenze prima dello sciopero (pomeriggio)

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta

17:14per Montesanto da Licola 17:08