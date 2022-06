Sciolto per camorra il comune di San Giuseppe Vesuviano, è la terza volta Sciolto per infiltrazioni camorristiche il comune di San Giuseppe Vesuviano: è la terza volta. Il sindaco Catapano non ci sta: “Ci rivolgeremo al Tar”

Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per camorra il comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli: è la terza volta nella storia del comune, dopo gli scioglimenti del 1993 e del 2009, sempre per i medesimi motivi. Termina così con un anno d'anticipo il mandato di Vincenzo Catapano, eletto nel 2018 a capo di una serie di liste civiche ma da sempre considerato uomo forte della Lega di Matteo Salvini in Campania. Ora il decreto firmato dal Consiglio dei Ministri passa al Presidente della Repubblica per la firma finale, poi si attenderà il nome del commissario prefettizio che guiderà il comune a nuove elezioni.

Catapano annuncia il ricorso al Tar

Il sindaco Catapano non ci sta, e poco dopo l'ufficializzazione dello scioglimento del consiglio comunale prende le distanze dalla decisione del Governo e ribadisce che "per noi parlano anni di lotta chiara ed aperta alla criminalità organizzata, per noi parlano i comizi in cui personalmente affermai che non avremmo mai chiesto e mai voluto i voti della camorra, per noi parlano chiaro le denunce fatte all’Autorità Giudiziarie ed alla D.D.A. competente nei confronti di diversi elementi collegati ed appartenenti alla criminalità organizzata locale", ha spiegato in una nota. Il sindaco rivendica un ruolo forte nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio di San Giuseppe Vesuviano, e così annuncia anche che "faremo valere questa e tante altre fondate ragioni dinanzi al Tar, dove cercheremo di ripristinare la verità".

Vincenzo Catapano

La nota del sindaco Catapano

Questa la nota completa del sindaco Vincenzo Catapano un'ora dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere il comune di San Giuseppe Vesuviano per infiltrazione camorristiche:

