Sciame sismico ai Campi Flegrei nella notte: epicentro a Pozzuoli Sciame sismico con scossa di magnitudo 1.6 alle 3,36 a 2,4 chilometri di profondità ed epicentro Pozzuoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei, con la scossa di terremoto più forte di magnitudo 1.6 e profondità 2,4 chilometri. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 3,36 di oggi, martedì 23 aprile 2024 ed epicentro nei pressi del Porto di Pozzuoli.L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che "a partire dalle ore 3:36 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 1.6 ±0.3". Al momento non si registrano danni a cose o persone. È stata allertata ad ogni modo la Protezione Civile, come prevede il protocollo.

Il Comune di Pozzuoli: "Sciame sismico"

Il Comune di Pozzuoli ha comunicato in una nota il seguente testo:

Sciame sismico – I aggiornamentoL’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 3:36 ora locale (1:36 UTC) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=1.6±0.3.Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 Protezione Civile : 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.